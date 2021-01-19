شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: الأهلي لم يظلمني واحترمت قرار محمود طاهر برحيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إنه احترم قرار محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، برحيله عن تدريب القلعة الحمراء، مؤكدا أنه لم يتعرض للظلم، لافتا إلى أنه من حق مجلس الإدارة البحث عن الأنسب لقيادة الفريق.

وأضاف المدير الفني للبنك الأهلي، في تصريحات تليفزيونية، أن شخصيته لم تتغير مع لاعبي الأهلي، بعد تحويله من مدرب عام إلى مدير فني بعد رحيل حسام البدري.

وتابع: "بعد تعادل الأهلي مع الترجي في القاهرة بنهائي أفريقيا 2012، الكثير توقع انتهاء البطولة لصالح الترجي، لكننا كنا نملك إيمانا كبيرا في قدرتنا على الفوز في رادس وحسام غالي عمل أداء "عالمي" في مبارتي الترجي بنهائى دوري أبطال أفريقيا 2012".

واستطرد: "أنا رابع مدير فني مصري يفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي".

وتحدث يوسف عن واقعة إيقاف الشناوي قائلا: "قيام محمد الشناوي بلمس الحكم هو الخطأ الذي يؤخذ عليه، لكنه من اللاعبين المنضبطين، ومثل تلك المواقف من النادر أن تصدر منه".

فى سياق آخر، علق محمد يوسف، على هدف أيمن أشرف مدافع الأهلي، الذي ألغاه الحكم بداعي الخطأ في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال مدرب البنك الأهلي، إن هدف أيمن أشرف لقطة تقديرية، مؤكدا أن أخطاء الحكام تحدث مع الجميع، مشيرا إلى أنه سعيد بخطف نقطة صعبة من أنياب النادي الأهلى المرشح الأول للتتويج باللقب.

وأضاف محمد يوسف: "كنت أتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بوالتر بواليا أو محمد شريف في خط الهجوم، لكني فوجئت بقرار موسيماني بالبدء بوليد سليمان".

وتابع: "درسنا الأهلي بشكل جيد وعلمنا أن معظم أهدافه تأتي في الشوط الثاني، والكثير منها في الدقائق الأخيرة، لذلك من الطبيعي أن تتصعب علينا المباراة كلما مر الوقت لكني كنت أحاول دائما الإغلاق على مفاتيح خطورة الأهلي، وعلى رأسها علي معلول".