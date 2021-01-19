شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان ومصطفى فتحى جاهزان لمباراة سموحة و بيراميدز باستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الطبى بسموحة على الهانى سليمان حارس الفريق السكندري، عقب خضوعه لأشعة مقطعية على المخ، والتى أكدت سلامته وجاهزيته لموقعة بيراميدز، المقرر لها الجمعة المقبل في الثانية والنصف ظهرا باستاد الاسكندرية.

كما انضم مصطفى فتحى، المعار من الزمالك، إلى تدريبات الفريق السكندري، وظهر منذ اللحظات الأولى حماس اللاعب ليكون إضافة لصفوف الفريق، وأعلن أحمد سامى المدير الفنى أن فتحى سيكون مفاجاة التشكيل الجمعة المقبل.

ويخضع لاعبو سموحة والجهاز الفني لمسحة طبية والتى تم الاتفاق أن تكون قبل المباريات بثلاثة أيام، بدلا من 48 ساعة كما كان متبع من قبل، ويواصل الفريق تدريباته على ملاعب سموحة فى الثالثة عصرا بالقوة الضاربة لأول مرة منذ فترة طويلة.

نجح مجلس إدارة سموحة، برئاسة فرج عامر، فى استعارة مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم لتدعيم مركز صانع الألعاب، حيث اشتكى أحمد سامى المدير الفنى للفريق، كثيرا من النقص العددى فى هذا المركز بعد عودة ناصر ماهر للأهلى.

وكان أحمد سامى طلب من فرج عامر ضرورة التعاقد مع صانع ألعاب خبرة يستطيع بناء هجمات الفريق مثلما كان يفعل ناصر ماهر فى الموسم الماضى، وهو ما تنبه له رئيس النادى وأجرى مفاوضات خاصة مع اللجنة المؤقتة التى تدير القلعة البيضاء واتفقوا على إنهاء الصفقة.

وأجرى أحمد سامى مكالمة هاتفية باللاعب أقنعه بالعدول عن قراره بالانتقال لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه، خاصة أن مركزه شاغر فى سموحة وسيشارك بشكل أساسى مع اكتمال لياقته البدنية.