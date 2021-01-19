شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: هدف الأهلى صحيح.. والشناوى أخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شادى محمد نجم الأهلى السابق أن الهدف الذى سجله الأحمر فى شباك البنك الأهلى صحيحا مشددا على أن الحكم أخطأ فى إلغائه.

وقال شادى فى تصريحات تليفزيونية، إن الحكم وقع فى كارثة بعد عودته إلى تقنية الفيديو ثم ألغى الهدف من وجهة نظرى هدف أيمن أشرف صحيح ولا كان يجب إلغائه على الإطلاق..وأضاف: "تعلمت فى الأهلى عدم إلقاء الخسارة أو التعادل على شماعة التحكيم".

وتابع نجم الاهلى السابق أن محمد الشناوى حارس فريق الأحمر أخطأ بسبب اعتدائهةعلى حكم مباراة البنك الأهلى التى انتهت بالتعادل السلبى، قائلا: "الشناوى أخطأ ولكن يجب أن تكون هناك قرارات مماثلة فى جميع الأندية وحارس الأهلى يستحق العقوبة".

وأضاف: "يجب على اتحاد الكرة أن يطبق القرارات بصرامة بين جميع لاعبى الأندية خلال الفترة المقبلة".

ويستعد الأهلى لمواجهة نادى المقاولون العرب يوم الخميس المقبل فى تمام الخامسة مساء، فى إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم ايقاف محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضى تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.