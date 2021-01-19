موعد مباراة الزمالك والجونة فى الدورى المصرى اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى الزمالك مع منافسه الجونة، اليوم، الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة نظرًا للانطلاقة المميزة للفريقين هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته المميزة، التي بدأها بالفوز على المقاولون العرب، وأنهاها باقتناص ثلاث نقاط مهمة من أنياب المصري البورسعيدى، في الجولة الماضية بهدف إمام عاشور الذى يعيش حالة من التوهج في الفترة الحالية، ساهمت في ارتفاع أسهمه لفرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض.

وبات أمام الزمالك فرصة ذهبية للتربع على صدارة جدول الدوري منفردا حال فوزه على الجونة واقتناص الثلاث نقاط خاصة بعدما تعثر فريق الأهلى بالتعادل السلبي أمام البنك الأهلى في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضى.

وتحدث البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك مع لاعبيه عن أهمية عن لقاء الجونة وطلب منهم بذل أقصى ما لديهم من جهد من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وشرح "الخواجة" خلال جلاساته مع اللاعبين بعض الأمور الفنية والتكتيكية.

وصاحب ملعب بتروسبورت الذى يستضيف مباراة الزمالك أمام الجونة بعض الخلافات قبل أن ينهى مسئولو الأبيض الأزمة،بالتواصل مع نظرائهم فى إدارة الملعب حيث بدأت الأزمة بعد إعلان مسئولى بتروسبورت رفض استضافة اللقاء بسبب تصريحات باتشيكو وشكواه من الأرضية وتأكيده أن ملعبا مثل هذا لا يساعد اللاعبين على ممارسة كرة القدم ولو حتى لعب ميسى على هذا الاستاد.

ويرغب باتشيكو فى منح التونسي فرجانس ساسى ومصطفى محمد فرصة المشاركة بشكل تدريجى فى حال استعادة تركيزهم، بداية من مباراة الجونة باستاد بتروسبوت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

وعلى الناحية الأخرى خطف فريق الجونة الأنظار بعد الانطلاقة المميزة بالموسم الحالي بعد مرور 7 جولات لم يتعرض لأى خسارة وكانت أخر نتائجة القوية تحقيق الفوز ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن منافسات الجولة السابعة.

ويصعب الأمور على فريق الزمالك رضا شحاتة الذى يقود الجونة فنيا خاصة أن النتائج التي حققها، كانت جديرة بالاهتمام، ودفعت المحللين والنقاد للإشادة بقدرات المدرب الشاب الذى يعرف على كل كبيرة وصغيرة في الدوري.