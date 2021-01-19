شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: هدف أيمن أشرف لقطة تقديرية للحكم والأخطاء تحدث مع الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على هدف أيمن أشرف مدافع الأهلي، الذي ألغاه الحكم بداعي الخطأ في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال مدرب البنك الأهلي، في تصريحات تلفزيونية، إن هدف أيمن أشرف لقطة تقديرية، مؤكدا أن أخطاء الحكام تحدث مع الجميع، مشيرا إلى أنه سعيد بخطف نقطة صعبة من أنياب النادي الأهلى المرشح الأول للتتويج باللقب.

وأضاف محمد يوسف: "كنت أتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بوالتر بواليا أو محمد شريف في خط الهجوم، لكني فوجئت بقرار موسيماني بالبدء بوليد سليمان".

وتابع: "درسنا الأهلي بشكل جيد وعلمنا أن معظم أهدافه تأتي في الشوط الثاني، والكثير منها في الدقائق الأخيرة، لذلك من الطبيعي أن تتصعب علينا المباراة كلما مر الوقت لكني كنت أحاول دائما الإغلاق على مفاتيح خطورة الأهلي وعلى رأسها علي معلول".

ومن ناحية أخرى قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه، وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلى فى بطولة الدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث حاول محمد الشناوي الحديث مع الحكم محمد سلامة ميدو عقب إطلاق صافرة النهاية قبل التوجه إلى غرف تغيير الملابس ومسك كتف الحكم.