شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: الأهلي يتعرض لظلم تحكيمى واضح مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أمير عبد الحميد، حارس مرمى فريق الأهلي السابق، بأن الفريق الأحمر يتعرض لظلم تحكيمي واضح خلال مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز مؤخرا وآخرها مباراة البنك الأهلي، وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إيقاف محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضى تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي فى بطولة الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث حاول محمد الشناوي الحديث مع الحكم محمد سلامة ميدو عقب إطلاق صافرة النهاية قبل التوجه إلى غرف تغيير الملابس ومسك كتف الحكم.

وأوضح أمير عبد الحميد، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي، أنه لا بد من إسناد مباريات الأهلي إلى حكام كبار لهم تاريخ كبير بسبب عدم الأخطاء المتكررة ضدد الفريق الأحمر وخسارة بعض النقاط في بطولة الدوري المصري.

وأشار أمير عبد الحميد إلى أنه الصفقات التي ضمها فريق الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الحالية والصيفية الماضية جيدة للغاية بسبب حاجة الفريق لهم، وعلى رأسهم الزامبى والتي بواليا والمغربى بدر بانون وظهورهم بشكل جيد أثناء المشاركة في المباريات وتحملهم مسئولة التيشرت الأحمر.

ونجح البنك الأهلي الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة فى فرض التعادل السلبي على الأهلي فى المباراة التى جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري، والتي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية، ويعد هذا التعادل هو الثانى للأهلي هذا الموسم بعدما تعادل سابقا أمام وادي دجلة، ووصل الأهلي للنقطة رقم 17 في الصدارة، في انتظار مباراة الزمالك ضد الجونة.

ورفع الأهلى رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الأول بجدول الترتيب، لكن سيسمح للزمالك حين يخوض مباراته بالجولة ذاتها بالانفراد بقمة الدورى حال الفوز على الجونة.