شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها خسارة منتخب مصر أمام السويد في مونديال اليد، بالإضافة إلى قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بإيقاف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، لمدة 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه على خلفية مشادته مع حكم لقاء الأهلي والبنك الأهلي أمس الأحد.
منتخب مصر يخسر أمام السويد 24 - 23 فى قمة مثيرة بمونديال اليد
خسر منتخب مصر الأول لكرة اليد أمام السويد بنتيجة (24 - 23)، فى المباراة المثيرة التي جمعت المنتخبين اليوم، الإثنين، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة، بمونديال العالم لليد الذي تحضته مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر فى الدورالرئيسى المتأهلين من المجموعة الثامنة، بيلاروسيا والاتحاد الروسى، فيما حسم المنتخب السلوفيني البطاقة الثالثة بعد خسارة كوريا من الاتحاد الروسى.
مصطفى فتحي يتقاضى 2.5 مليون جنيه من سموحة فى 6 أشهر
كشف مصدر مقرب من مصطفي فتحي، صانع ألعاب الزمالك، المعار لصفوف نادى سموحة حتى نهاية الموسم الجارى تقاضى اللاعب 2.5 مليون جنيه راتب من النادى السكندرى خلال فترة الإعارة ومدتها 6 أشهر، ويحصل الزمالك على مليون و500 ألف جنيه، نظير إعارة مصطفى فتحي لنادي سموحة، بداية من شهر يناير الجارى وحتى نهاية الموسم، كما تنازل اللاعب عن مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء قبل الرحيل.
حسام عاشور يعلن إصابته بفيروس كورونا: الحمد لله على كل شيء.. دعواتكم
أعلن حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندري، إصابته بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، وكتب عبر استورى إنستجرام، "إيجابي كورونا.. دعواتكم"، وفي ديسمبر الماضي، أجرى قائد الأهلى السابق ولاعب فريق الاتحاد السكندرى الحالى عملية جراحية فى الوجه وخياطه تجميلية بـ 20 غرزة داخلية وخارجية، عقب الإصابة القوية التى تعرض لها بعد اصطدامه مع زميله محمد عطوة، خلال مباراة فريقه أمام الأهلى، فى بطولة الدورى الممتاز، التي انتهت بفوز القلعة الحمراء برباعية نظيفة، في الشهر الماضي.
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي، وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، استبعاد الحكم محمد سلامة ميدو وعمرو الشناوى حكم الفيديو من مباريات الأهلي فيما تبقى من الموسم.
خالد عيد يرحل عن غزل المحلة بعد الهزيمة أمام مصر المقاصة
اتفق خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على الرحيل عن الفريق خلال المرحلة الحالية عقب الهزيمة أمام مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف بعد جلسة جمعته مع حسام عزو المشرف على الكرة وطه السيد مدير الكرة، وتبحث إدارة المحلة عن بديل لقيادة الفريق فنيا خلال الساعات المقبلة حتى لا تتأزم الأمور، خاصة مع النتائج الفريق المتواضعة لزعيم الفلاحين.
أحمد ياسر ريان يمنح سيراميكا فوزا غاليا على الطلائع بهدف قاتل.. فيديو
اقتنص فريق سيراميكا ثلاث نقاط غالية بعدما نجح فى تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد السويس ضمن مواجهات الجولة الثامنة للدورى، وتقدم شادى حسين مهاجم سيراميكا لفريقه بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 61 على طلائع الجيش وتعادل الأخير بعدها بدقيقتين عن طريق إبراهيم كونيه، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثانى لسيراميكا من الوضع طائرا بعدما سدد كرة زميله شريف دابو برأسه قوية في مرمى محمد بسام حارس مرمى الطلائع ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 11 نقطة ويرتقى للمركز السادس ، بينما تجمد رصيد الطلائع عند 4 نقاط وما زال في المركز الأخير للدورى.
المقاولون يهزم الإسماعيلي 1/0 في عقر داره ويتقدم 4 مراكز في جدول الدوري
انتزع فريق المقاولون العرب ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على النادي الإسماعيلي بهدف نظيف، خلال مباراة الجولة السادسة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام التى جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية، بهدف نظيف سجله محمد حمدي زكي صانع ألعاب ذئاب الجبل في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول للمباراة، وكان الفار قد ألغى هدفًا للدراويش سجله فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 66 بعد ثبوت سقوط المهاجم التونسي في مصيدة التسلل.