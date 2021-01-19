7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها خسارة منتخب مصر أمام السويد في مونديال اليد، بالإضافة إلى قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بإيقاف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، لمدة 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه على خلفية مشادته مع حكم لقاء الأهلي والبنك الأهلي أمس الأحد.

منتخب مصر يخسر أمام السويد 24 - 23 فى قمة مثيرة بمونديال اليد

خسر منتخب مصر الأول لكرة اليد أمام السويد بنتيجة (24 - 23)، فى المباراة المثيرة التي جمعت المنتخبين اليوم، الإثنين، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة، بمونديال العالم لليد الذي تحضته مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر فى الدورالرئيسى المتأهلين من المجموعة الثامنة، بيلاروسيا والاتحاد الروسى، فيما حسم المنتخب السلوفيني البطاقة الثالثة بعد خسارة كوريا من الاتحاد الروسى.

مصطفى فتحي يتقاضى 2.5 مليون جنيه من سموحة فى 6 أشهر

كشف مصدر مقرب من مصطفي فتحي، صانع ألعاب الزمالك، المعار لصفوف نادى سموحة حتى نهاية الموسم الجارى تقاضى اللاعب 2.5 مليون جنيه راتب من النادى السكندرى خلال فترة الإعارة ومدتها 6 أشهر، ويحصل الزمالك على مليون و500 ألف جنيه، نظير إعارة مصطفى فتحي لنادي سموحة، بداية من شهر يناير الجارى وحتى نهاية الموسم، كما تنازل اللاعب عن مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء قبل الرحيل.

حسام عاشور يعلن إصابته بفيروس كورونا: الحمد لله على كل شيء.. دعواتكم أعلن حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندري، إصابته بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، وكتب عبر استورى إنستجرام، "إيجابي كورونا.. دعواتكم"، وفي ديسمبر الماضي، أجرى قائد الأهلى السابق ولاعب فريق الاتحاد السكندرى الحالى عملية جراحية فى الوجه وخياطه تجميلية بـ 20 غرزة داخلية وخارجية، عقب الإصابة القوية التى تعرض لها بعد اصطدامه مع زميله محمد عطوة، خلال مباراة فريقه أمام الأهلى، فى بطولة الدورى الممتاز، التي انتهت بفوز القلعة الحمراء برباعية نظيفة، في الشهر الماضي.