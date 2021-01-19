شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: الأهلى يدرس شكوى اتحاد الكرة للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى محمد فاروق أن مسؤولو النادى الأهلى يدرسون بجدية شكوى اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية أن النادى الأهلى يتجه لشكوى اللجنة الثلاثية للفيفا بسبب إيقاف محمد الشناوى 4 مباريات وتغريمه ماليا ومسؤولو الأحمر يروا أن اللجنة الثلاثية لم تتخذ أى عقوبات على رمضان صبحى عندما بدر منه نفس الأمر فى إحدى مباريات بيراميدز هذا الموسم".

وأرسلت إدارة النادى صباح اليوم خطابا إلى اتحاد الكرة المصرى، تطالبه فيه بالتدخل الفورى لإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة» وغير المبررة، والتى تسببت فى عرقلة مسيرة الأهلى وحرمانه من حقوقه المشروعة فى المباريات السابقة.

وأكد النادى فى خطابه على أن الأخطاء التحكيمية التى شهدتها بعض مباريات الأهلى فى الدورى لم تقتصر فقط على حكام الساحة، ولكن امتد الأمر أيضا إلى حكام الـ« V. A. R »، حيث تم إلغاء أهداف صحيحة، وعدم احتساب ضربات جزاء شرعية، بالإضافة إلى استبعاد الحكام الدوليين من إدارة غالبية مباريات الأهلى فى تصرف غير مفهوم.

وجاء فى الخطاب أيضا أن النادى الأهلى لم يكن يرغب ــ كعادته ــ فى التعقيب على أداء التحكيم المصرى، ولكن الأخطاء التحكيمية الأخيرة والمتكررة، والتى أثرت فى نتائج بعض المباريات بشكل مباشر مثلما جرى فى مباراتى وادى دجلة والبنك الأهلى واللتين شهدتا أخطاء غير مقبولة؛ سواء من حكام الساحة أو من حكام الـ«V.A.R »، دفعت النادى لهذه المخاطبة العاجلة؛ حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب الأهلى مسئولى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى بإيقاف الأخطاء التحكيمية، وتطبيق معايير ثابتة على الجميع؛ لضمان استكمال بطولة الدورى فى أجواء رياضية بعيدة عن الشحن الجماهيرى، ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافسة.