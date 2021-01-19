أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 18 / 1 / 2021

يتسبب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى تعطيل "مزدوج" لمسئولى القلعة البيضاء من التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الحالى، خاصة فى ظل عدم حسم اللاعب ملف تجديد تعاقده حتى الآن.

النجوم يرفض طلب الإسماعيلى بتقسيط غرامة الـ20 مليون جنيه لفك حظر القيد

رفض نادى نجوم المستقبل طلب مسئولى الإسماعيلى بتقسيط غرامة الـ 20 مليون جنيه على دفعات، حتى يقرر اتحاد الكرة التراجع عن قرار إيقاف القيد الشتوى للدراويش تمهيداً للتعاقد مع صفقات قبل 31 يناير الجارى.

عودة مصطفى محمد وفرجانى ساسى لقائمة الزمالك فى مواجهة الجونة أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك قائمة الفريق التى ستواجه الجونة، فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة الدولى التونسى فرجانى ساسى، ومصطفى محمد بعد أن تم استبعادهما من المباريات فى الفترة الماضية، كما عاد حازم إمام الذى كان حصل على راحة من المشاركة فى مباراة المصري الأخيرة.