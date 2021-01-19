شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 18 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد أخبار الرياضة، اليوم الإثنين، الموافق 18 / 1/ 2021 العديد من الأحداث الرياضية، أبرزها هزيمة منتخب مصر لكرة اليد أمام السويد، وإيقاف محمد الشناوى حارس الأهلى 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه لسلوكه غير الرياضى، وعودة فرجانى ساسى ومصطفى محمد لقائمة الزمالك أمام الجونة فى مباراة الغد.
منتخب مصر يخسر أمام السويد 24 - 23 فى قمة مثيرة بمونديال اليد
خسر منتخب مصر الأول لكرة اليد أمام السويد بنتيجة (24 - 23)، فى المباراة المثيرة التي جمعت المنتخبين اليوم، الاثنين، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالتة بالمجموعة السابعة، بمونديال العالم لليد الذي تحضته مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.
إيقاف محمد الشناوى حارس الأهلى 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.
المقاولون يهزم الإسماعيلي 1/0 في عقر داره ويتقدم 4 مراكز في جدول الدوري
انتزع فريق المقاولون العرب ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على النادي الإسماعيلي بهدف نظيف، خلال مباراة الجولة السادسة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام التى جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية، بهدف نظيف سجله محمد حمدي زكي صانع ألعاب ذئاب الجبل في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول للمباراة، وكان الفار قد ألغى هدفًا للدراويش سجله فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 66، بعد ثبوت سقوط المهاجم التونسي في مصيدة التسلل.
تتجه النية داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك لرفض العروض التى تلقاها محمد عبد السلام مدافع الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والإبقاء عليه وسط صفوف الزمالك مع غلق فكرة تدعيم الصفوف بمدافع جديد خلال الفترة الحالية، خاصة أن محمد عبد السلام من المدافعين الشباب الصاعدين بقوة.
المقاصة يهزم غزل المحلة 2-1 ويقفز للمركز الرابع فى الدوري
فاز فريق مصر المقاصة على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى المصري الممتاز لموسم الكروي 2020-2021، وأحرز هدفي المقاصة كل من الإثيوبي شيميليس بيكلي في الدقيقة 5 وعصام صبحي فى الدقيقة 74 من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف المحلة محمود علاء في الدقيقة 47 .
اتحاد الكرة يؤجل اجتماعه مع رؤساء الأندية للاثنين المقبل
قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تأجيل الاجتماع مع رؤساء أندية القسم الأول الذى كان مقررا له غدا الثلاثاء إلى الاثنين المقبل 25 يناير، وذلك بعد ما اكتشفت اللجنة أن هناك أعمال تعقيم بالاتحاد تستلزم إغلاقه الأيام الثلاثة المقبلة.
اتفق خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على الرحيل عن الفريق خلال المرحلة الحالية عقب الهزيمة أمام مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف بعد جلسة جمعته مع حسام عزو المشرف على الكرة وطه السيد مدير الكرة.
يتسبب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى تعطيل "مزدوج" لمسئولى القلعة البيضاء من التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الحالى، خاصة فى ظل عدم حسم اللاعب ملف تجديد تعاقده حتى الآن.
النجوم يرفض طلب الإسماعيلى بتقسيط غرامة الـ20 مليون جنيه لفك حظر القيد
رفض نادى نجوم المستقبل طلب مسئولى الإسماعيلى بتقسيط غرامة الـ 20 مليون جنيه على دفعات، حتى يقرر اتحاد الكرة التراجع عن قرار إيقاف القيد الشتوى للدراويش تمهيداً للتعاقد مع صفقات قبل 31 يناير الجارى.
أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك قائمة الفريق التى ستواجه الجونة، فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة الدولى التونسى فرجانى ساسى، ومصطفى محمد بعد أن تم استبعادهما من المباريات فى الفترة الماضية، كما عاد حازم إمام الذى كان حصل على راحة من المشاركة فى مباراة المصري الأخيرة.
أرسلت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم، الاثنين، خطابا إلى اتحاد الكرة المصري، تطالبه فيه بالتدخل الفورى لإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة» وغير المبررة حسب وصف بيان الأهلي، والتى تسببت فى عرقلة مسيرة الأهلي وحرمانه من حقوقه المشروعة في المباريات السابقة.