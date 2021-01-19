شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تألق عاشور لا يلغى دور فرجانى ومباراة الجونة الأهم هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام سالم المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن مواجهة نادى الجونة هي الأهم هذا الموسم، للانفراد بصدارة جدول الدورى المصرى، والتي ستجمع الفريقين اليوم في إطار مباريات الأسبوع الثامن من البطولة.

وقال عصام سالم في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "سعداء لتواجد فرجانى ساسى ومصطفى محمد في قائمة الزمالك أمام الجونة وعودتهم مرة أخرى يعطى قوة للفريق".

وأضاف عصام سالم: "مباراة الجونة من أهم المباريات هذا الموسم لأن الخصم واحد من ثلاث فرق لم تهزم هذا الموسم وكمان الفوز يمنحك صدارة جدول الدورى منفردا".

وتابع عصام سالم: "إدارة الزمالك نجحت في إدارة ملف سانت إتيان وكرامة النادى أهم بكثير من أي ملايين، ومصطفى محمد قادر على مواصلة التألق وسيأتى له أكثر من عرض في الفترة المقبلة، والزمالك أغلق ملف سانت إتيان نهائيا".

وأوضح عصام سالم: "تألق إمام عاشور لا يلغى دور فرجانى ساسى، فإمام سيكون مستقبل الزمالك وفرجانى له وضعه في الفريق ولا غنى عنه، والفريق الذى ينافس على أكثر من بطولة لابد أن يكون عنده أكثر من لاعب على مستوى عالٍ والمنافسة في صالح الزمالك".

وأعلن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك قائمة الفريق التى ستواجه الجونة، وشهدت القائمة عودة الدولى التونسى فرجانى ساسى، ومصطفى محمد بعد أن تم استبعادهما من المباريات فى الفترة الماضية، كما عاد حازم إمام الذى كان حصل على راحة من المشاركة فى مباراة المصري الأخيرة.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: فرجاني ساسي -طارق حامد - يوسف إبراهيم أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - حسين فيصل

خط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل

واختتم الزمالك تدريباته ظهر أمس الإثنين استعدادا لمواجهة الجونة، وعقد البرتغالي جيمي باتشيكو جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة، للحديث حول مباراة الجونة، وأدى لاعبو الفريق مرانا خفيفا لتفادي تعرضهم للإجهاد، والذي شهد تنفيذ بعض الجمل الفنية التي يسعى المدير الفني لتنفيذها.