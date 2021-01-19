شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يقترب من تدريب الانتاج الحربي خلفا لـ مختار مختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حمادة صدقى، المدير الفنى السابق لفريق نادي سموحة، من تولى تدريب الانتاج الحربي، خلفا لمختار مختار، الذى طلب الرحيل عن النادى ووافقت الإدارة على رحيله، وعمل صدقى مدربا مساعدا للمنتخب المصري الأول في جهاز حسن شحاتة في الفترة من 2004 حتى 2011، وفاز بلقب أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام 2006 بالقاهرة، و2008 بأكرا، و2010 بأنجولا.

كما درب صدقى كلا من سموحة 2013/2014، قاده لوصافة الدوري خلفًا للنادي الأهلي بفارق الأهداف، بعد منافسة كبيرة على اللقب والتأهل لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ النادى السكندرى، كما وصل سموحة بقيادة حمادة صدقى إلى نهائى الكأس والذى خسره أمام نادى الزمالك بهدف دون رد.

ولم ينجح سموحة فى تحقيق نتائج أفضل من تلك التى قدمتها تحت القيادة الفنية لحمادة صدقى منذ ظهوره فى الدورى الممتاز حتى الآن.

بعد ذلك تولى حمادة صدقى تدريب وادي دجلة، ثم إنبي، ثم تولى قيادة منتخب المحليين، ثم الجونة في الموسم الماضي قبل أن يعود لسموحة في الموسم الحالى ثم رحل مرة أخرى.

لعب حمادة صدقى بقميص الأهلي 110 مباريات، سجل خلالها هدفا وحيدا، كما شارك مع المنتخب الأول فى 4 نسخ لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وتوج بلقب نسخة 1986 بالقاهرة، وشارك في بطولة أبيدجان 1984، ومراكش 1988، والجزائر 1990.