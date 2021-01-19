شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: كنت حارس منتخب مصر الأساسى فى أمم أفريقيا 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الواحد السيد حارس مرمى نادى الزمالك السابق، إنه راض عما قدمه خلال مسيرته مع القلعة البيضاء وأنه يؤكد للجماهير أنه لم يقصر يوما مع ناديه السابق، موجها رسالة للجماهير:" أنتم أهم شىء وأنتم السبب الحقيقى فى بطولات النادى، وأننى لم أقصر يوما وأننى كنت أتمنى تحقيق بطولات أكثر لاسعادكم ".

وأوضح عبد الواحد السيد فى تصريحات لقناة الزمالك أنه لعب مع نجوم كبار فى الزمالك ولكن الفترة التى لعب فيها مع وائل القبانى وبشير التابعى ومدحت عبد الهادى كانت الأفضل حيث حقق الفريق بطولات كثيرة فى هذه الفترة، مضيفا أن أحمد سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق أبلغه رسميا أنه الحارس الأساسى للفراعنة فى أمم افريقيا 2006 فى مصر لكنه تعرض للإصابة لذا تم الدفع بعصام الحضرى أساسيا وتألق الأخير بقوة.

أضاف أنه من بين اللاعبين الذين يفخر باللعب معهم فى الزمالك أيضا حازم إمام وجمال حمزة وشيكابالا، قائلا انه كان صاحب فكرة تى شيرت "لا لاعتزال حازم إمام" بعدما شعر بأن الجماهير غير راضية عن مستواه بينما كان بمقدوره أن يؤدى لفترة أطول.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، إسناد مباراة اليوم بين الزمالك والجونة على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدورى الممتاز، إلى الحكم أحمد العدوى.

وأعلن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك قائمة الفريق التى ستواجه الجونة، وشهدت القائمة عودة الدولى التونسى فرجانى ساسى، ومصطفى محمد بعد أن تم استبعادهما من المباريات فى الفترة الماضية، كما عاد حازم إمام الذى كان حصل على راحة من المشاركة فى مباراة المصرى الأخيرة.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالغنى - محمود حمدى الونش - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثى - حسام عبدالمجيد

خط الوسط: فرجانى ساسى -طارق حامد - يوسف إبراهيم أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقى - حسين فيصل

خط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل

واختتم الزمالك تدريباته ظهر أمس الإثنين استعدادا لمواجهة الجونة، وعقد البرتغالى جيمى باتشيكو جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعى فى حضور عبد الحليم على مدير الكرة، للحديث حول مباراة الجونة، وأدى لاعبو الفريق مرانا خفيفا لتفادى تعرضهم للإجهاد، والذى شهد تنفيذ بعض الجمل الفنية التى يسعى المدير الفنى لتنفيذها.