شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش تخفيف عقوبة محمد الشناوى فى اجتماع الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، فى اجتماعها الأربعاء المقبل، تخفيف عقوبة لجنة المسابقات على محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي ، بعدما تم ايقاف الحارس 4 مباريات اليوم بداعى ارتكابه سلوك غير رياضى ضد محمد سلامة ميدو حكم مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي بالدوري أمس.

وتستند اللجنة الثلاثية فى التفكير جديا فى تخفيف العقوبة إلى أن الحكم لم يشهر البطاقة الحمراء أو الصفراء فى وجه الحارس الدولى، وبالتالى يمكن تخفيف العقوبة وهو ما سيتم حسمه الأربعاء المقبل.

وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة، القدم الأربعاء المقبل اجتماعا لاعتماد المرشحين للمكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني بعد غلق باب الترشيح اليوم، كما تناقش اللجنة التوصيات التى أسفر عنها الاجتماع مع رؤساء أفرع الاتحاد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوصيات التى خرجت عن الاجتماع المشترك مع اللجنة الطبية بالاتحاد والأجهزة الطبية بفرق دوري القسم الأول، وأيضا ما صدر عن لجان وإدارات الاتحاد المختلفة، وفى مقدمتها لجنة الحكام وإدارة المسابقات للنظر فيها قبل اعتمادها.