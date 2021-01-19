شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش تخفيف عقوبة محمد الشناوى فى اجتماع الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تناقش اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، فى اجتماعها الأربعاء المقبل، تخفيف عقوبة لجنة المسابقات على محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي ، بعدما تم ايقاف الحارس 4 مباريات اليوم بداعى ارتكابه سلوك غير رياضى ضد محمد سلامة ميدو حكم مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي بالدوري أمس.
وتستند اللجنة الثلاثية فى التفكير جديا فى تخفيف العقوبة إلى أن الحكم لم يشهر البطاقة الحمراء أو الصفراء فى وجه الحارس الدولى، وبالتالى يمكن تخفيف العقوبة وهو ما سيتم حسمه الأربعاء المقبل.
وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة، القدم الأربعاء المقبل اجتماعا لاعتماد المرشحين للمكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني بعد غلق باب الترشيح اليوم، كما تناقش اللجنة التوصيات التى أسفر عنها الاجتماع مع رؤساء أفرع الاتحاد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوصيات التى خرجت عن الاجتماع المشترك مع اللجنة الطبية بالاتحاد والأجهزة الطبية بفرق دوري القسم الأول، وأيضا ما صدر عن لجان وإدارات الاتحاد المختلفة، وفى مقدمتها لجنة الحكام وإدارة المسابقات للنظر فيها قبل اعتمادها.
وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، استبعاد الحكم محمد سلامة ميدو وعمرو الشناوى حكم الفيديو من مباريات الأهلي فيما تبقى من الموسم.
وكشف مصدر مسئول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن استبعاد الثنائى من مباريات الأهلي جاء بعد هجوم الإعلام ضدهما عقب لقاء الأهلي مع البنك الأهلي.
وانتهى لقاء الأهلي مع البنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري.
وشهد اللقاء حالة تحكيمية جدلية بعدما الغى الحكم هدفا سجله أيمن أشرف بسبب خطأ على اللاعب لصالح مدافع البنك الأهلي.
وكان مصدر داخل اتحاد الكرة قد أكد أن لجنة المسابقات بالاتحاد تنتظر تقرير محمد سلامة ميدو، حكم مباراة الأهلى والبنك الأهلى، التى أقيمت أمس لتحديد موقف محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، بعد الأحداث التى وقعت بعد نهاية المباراة، وهو مجرد نقاش عفوى، مشيراً إلى أن تقرير الحكم لم يتم إرساله إلى لجنة المسابقات حتى الآن.
وأضاف المصدر أن رد فعل الحكم محمد سلامة ميدو فى المباراة مع محمد الشناوى، حارس الأهلي، قد يمنع توقيع عقوبات على الحارس، موضحاً أنه لو استشعر الحكم تعمد الشناوى افتعال أزمة كان أشهر له البطاقة الصفراء أو الحمراء وفقاً لتصرف الحارس، مؤكداً أنه حال إرسال تقرير الحكم سيتم إعلان موقف حارس الفريق الأحمر .
واعترض محمد الشناوى قائد الأهلى على محمد سلامة حكم مباراة فريقه ضد فريق الأهلي، بعد نهاية المباراة التى جمعتهما أمس، الأحد، باستاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري.