شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبحث عن مدافع لتدعيم صفوفه قبل غلق باب القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفني للمصرى بقيادة على ماهر عن التعاقد مع مدافع محلى قوى خلال الفترة الحالية وقبل غلق باب القيد الصيفى لتدعيم صفوفه في ظل النقص الحاد الذى يشهده الفريق خلال الفترة الحالية ومنذ انطلاق مسابقة الدورى .

ويعانى المصرى من ندرة في خط الدفاع بسبب الإصابات التي يعانى منها وأخرها إسلام صلاح وابتعاد الثنائى محمود حمد والفلسطينى محمد الصالح عن المستوى المأمول الذى يؤهلهما من المشاركة بشكل أساسى مع الفريق .

ويراقب على ماهر أكثر من لاعب خلال الأسبوعين المقبلين بالدورى لحسم مسألة التعاقد مع أحدهما على أن يقوم بتجهيز أكثر من لاعب للإستعانة بأحدهم بجانب أحمد شوشة وعمرو موسى .

ونجح المصرى فى لفت الأنظار خلال الموسم الحالى بعدما استطاع تحقيق انتصارين مهمين على أسوان بثلاثية ، والفوز على غزل المحلة بهدف مقابل للاشئ ، ويسعى على ماهر للعودة للإنتصارات من جديد عبر بوابة دجلة من أجل المنافسة على المربع الذهبى والعودة من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية .

ويحتل المصرى المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 10 نقاط من 7 لقاءات فاز الفريق فى لقاءين وتعادل فى 4 وخسر فى مباراة وحيدة أمام الزمالك ، ويستعد الفريق الساحلى لمواجهة وادى دجلة بعد غدا الأربعاء فى الجولة الثامنة للمسابقة .