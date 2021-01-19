الدوري المصري | جدل غير عادي بعد إلغاء هدف للاهلي أمام البنك الاهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق كان قادرًا على حسم مواجهة البنك الاهلي التي انتهت بالتعادل السلبي اليم الأحد، لكن التوفيق غاب عن اللاعبين.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد إن هدف أيمن أشرف الذي سجله في شباك البنك الأهلي صحيح، خاصة أن مدافع الفريق المنافس لم يرتق للأعلى، بينما قام أيمن أشرف بالارتقاء ولعبها برأسه، وهو وضع تشريحي سليم، مشيرًا إلى أن هذا الهدف سبق وتكرر كثيرًا في أكثر من مباراة لفرق أخرى سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي.

وأضاف أن هناك بعض الأمور لا يريد التحدث فيها، مشيرًا إلى أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة الدوري المصري، وبطل دوري أبطال إفريقيا، وصاحب أكبر شعبية في مصر وأفريقيا والعالم العربي، لم يأت إليه سوى حكمين دوليين فقط خلال السبع جولات الماضية في بطولة الدوري.

ووجه عبد الحفيظ استفسارًا إلى وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام المصري، عن سبب ابتعاد الحكام الدوليين عن إدارة مباريات النادي الأهلي.

وأضاف أنه لا ينتقد أي شخص داخل المنظومة الرياضية، لكنه يوجه سؤالًا مباشرًا إلى المسؤول عن تعيين حكام الدوري المصري، مشيرًا إلى أن وجود حكام من أصحاب الشارة الدولية تقليد متبع عالميًا للفرق الكبرى التي تخوض مباريات قوية، في المسابقات المحلية.

وأوضح عبد الحفيظ أنه دائم المتابعة لدوري الدرجة الثانية، وهناك حكام دوليون يحكمون في المباريات، ولكن في مواجهات الأهلي الأخيرة لا يوجد فيها حكام من أصحاب الشارة الدولية.

وشدد مدير الكرة على أن المباراة كانت جيدة، واللاعبين لم يقصروا، وفيها دروس كثيرة للاعبين، والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.