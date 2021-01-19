الامارات | الشارقة يغرّد في القمة «بلا منافس»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يغرّد في القمة «بلا منافس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جولة جديدة من قطار دوري الخليج العربي لكرة القدم، أثبت فيها الشارقة أنه الأفضل في البطولة حتى الآن، إذ إنه يخدم نفسه أولاً بتحقيق الانتصار تلو الآخر، تاركاً كل من يتحدث عن عامل الحظ واللاعبين الأجانب والمدرب جانباً، ويركز في هدفه الرئيس «صدارة الدوري واللقب»، بحسب المحلل الفني خالد عبيد، الذي قال لـ«الإمارات اليوم»، إن «الشارقة لايزال يثبت أنه الأفضل، ويلعب بلا منافس».

ونجح الشارقة في ختام مرحلة الذهاب في إيقاف صحوة جاره اتحاد كلباء، الذي لم يخسر في الجولات الثماني الماضية، قبل أن يأتي «الملك» ليحقق الفوز عليه.

في المقابل، خدم فريق خورفكان ــ أحد أندية الإمارة الباسمة ــ الشارقة بانتصاره الكبير على الجزيرة بثلاثية نظيفة، وبفضل مدرب يجيد قراءة المباريات، ومجلس إدارة ينجح في استقطاب ما يحتاجه الفريق، لينفرد الشارقة بصدارة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه فريق الجزيرة، واقتنص بني ياس المركز الثالث من النصر، الذي عاد إلى المركز الرابع عقب الخسارة أمام جاره شباب الأهلي بهدف دون مقابل.

الصفقات الجديدة في فرق عدة ظهرت بشكل جيد، ولعل أبرزها صفقات عجمان والظفرة وخورفكان، وجميعها كانت لها كلمة، خصوصاً فريق عجمان الذي نجح بفضل لاعبيه الأجانب الجدد في تحقيق أول فوز في بطولة الدوري، بعد 12 جولة من النتائج السلبية، ليعود البركان متأخراً، ولكن فوزه سيعني الكثير، خصوصاً أنه جاء على حساب منافس مباشر في ذيل البطولة، وهو الفجيرة الذي كان سيبتعد في جدول الترتيب إذا نجح من الفوز على عجمان.

وللمباراة الثالثة على التوالي يرفض الوصل الخسارة، حيث عاد من المنطقة الغربية بتعادل بهدف أمام الظفرة، بعد أن كان قد تعادل مع الوحدة وشباب والأهلي، وجميعها مباريات قوية، ليؤكد الوصل أنه يريد التغيير في الدور الثاني من البطولة، بينما تأزم موقف الوحدة في المنافسة على مربع الكبار، مع استمرار المستوى المتذبذب الذي يقدمه الفريق، وخسارته من الحصان الأسود للبطولة فريق بني ياس، الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويعتبر وضع فريق حتا سيئاً في الدوري، بتذيله جدول الترتيب في الدور الأول، إذ خرج من 13 جولة دون أن يحقق أي انتصار، فهذا هو الأمر الصعب الذي يجب أن يقف عنده الفريق، وكانت الخسارة بهذه الجولة أمام العين الذي يمر بظروف غاية في الصعوبة، لكن الأخير عاد إلى دار الزين بالنقاط الثلاث.

سؤال الجمهور

رصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن رأي الجمهور في الدور الأول وصدارة الشارقة للبطولة، بسؤال على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: شاركنا الرأي‫.. الشارقة‫ يغرد في صدارة دوري الخليج العربي بلا منافس.. هل سيستمر في الدور الثاني؟ وتم رصد أربع إجابات، وهي: شباب الأهلي سيعود، الشارقة بلا منافس، العين سيكون مفاجأة، الجزيرة قادر.

وخلال التصويت، الذي شارك فيه 256 شخصاً خلال 12 ساعة فقط من التصويت، أكدت النسبة الأغلب، التي وصلت إلى 46.8%، أن فريق الشارقة بلا منافس، بينما أكد 24.5% أن العين سيكون المفاجأة، وتوقع 14.8% أن فريق الجزيرة قادر على المنافسة. من جهته، أكد المحلل الفني خالد عبيد، أن فريق الشارقة لايزال يثبت أنه الأفضل في بطولة الدوري بتحقيق الانتصار تلو الآخر، حتى المباراة التي لا يكون فيها الفريق جيداً يحقق الفوز، وهي من سمات حامل اللقب والفريق الذي يريد تحقيق البطولة، مشيراً إلى أن إمكانات الفرق المنافسة لا تصل إلى درجة تكامل فريق الشارقة من مدير فني ولاعبين أجانب ومواطنين.

وقال خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «تحدثنا من قبل عن سيناريو الصدارة، فالشارقة هو الفريق الأكثر جاهزية في بطولة الدوري، وأكدنا سيناريو فريق النصر، وأنه غير مستقر، ودائماً ما ينقصه ضلع مهم يتمثل في الإدارة الفنية واستقرار اللاعبين بالمراكز التي يلعبون فيها، أما الجزيرة فهو فريق ممتع، ولكنه لا يملك صفات أو مقومات بطل الدوري، ولذلك فما يحدث الآن هو أمر طبيعي بالنظر إلى جدول الترتيب». وأشاد عبيد بالمستوى الرائع الذي ظهر به عدد من اللاعبين الجدد، وأسهموا في تحقيق نتائج إيجابية، خصوصاً فوز عجمان على الفجيرة الذي أشعل صراع الهبوط، وأيضاً فوز خورفكان الرائع على الجزيرة، الذي سيضغط على فرق الوسط.

للإطلاع على نتائج وترتيب الفرق بعد الجولة 13، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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