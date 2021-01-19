الامارات | كايو: نهج مارفيك مع المنتخب قائم على الاستحواذ وتقارب الخطوط

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: نهج مارفيك مع المنتخب قائم على الاستحواذ وتقارب الخطوط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب فريق العين، الدولي كايو كانيدو، أنه لمس خلال فترة المعسكر الداخلي، الذي أقامه المنتخب الوطني لكرة القدم، أن المدرب الهولندي، بيرت فان مارفيك، يحب أن يرى «الأبيض» يلعب كرة قدم قائمة على الاستحواذ على الكرة، إلى جانب تقارب الخطوط على غرار المدرسة الهولندية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجميع في المنتخب يعمل على تقديم أفضل ما لديه، من أجل العودة لنهائيات كأس العالم بعد المشاركة في مونديال 1990.

وقال كايو، في مقابلة مع صحيفة «ستايدو» البرازيلية، إن المدرب الهولندي مارفيك لديه خبرة كبيرة بالمنتخبات، كما أن لديه سجلاً رائعاً بحصوله على المركز الثاني في مونديال جنوب إفريقيا 2010، وأضاف: «المدرب اكتسب شهرة في الشرق الأوسط من خلال قيادته للمنتخب السعودي في نهائيات مونديال روسيا 2018، وقاد أخيراً المنتخب الأسترالي وهو حالياً في تحدٍّ جديد، نسعى من خلاله جميعاً لتحقيق التطلعات بالتأهل لمونديال 2022».

وأشار لاعب فريق العين إلى وجود انسجام بين جميع لاعبي المنتخب، مؤكداً أنه لمس أريحية في التعامل منذ أول تجمع للمنتخب، وقال: «كل اللاعبين يعرف بعضهم بعضاً جيداً، لأنهم جميعهم ينشطون في دوري الخليج العربي، بالنسبة لي لقد وجدت ترحيباً من الجميع، لأني لعبت بجوار بعضهم، أو في مواجهة الآخرين».

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