الامارات | العين يخوض تحدي الفرصة الأخيرة أمام شباب الأهلي في «كأس اليد» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يخوض تحدي الفرصة الأخيرة أمام شباب الأهلي في «كأس اليد» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع فريق اليد في نادي العين، إلى الحفاظ على الفرصة الأخيرة له للاحتفاظ بلقبه في الموسم الماضي في مسابقة «كأس الإمارات»، حين يلتقي في السابعة والنصف من مساء اليوم منافسه شباب الأهلي، في لقاء يُقام على صالة نادي الشارقة لحساب الجولة قبل الختامية من الدور النهائي للبطولة، الذي يتحدد من خلاله هوية بطل النسخة الحالية.

كما تنطلق في الخامسة عصراً، مواجهات الجولة الثانية الخاصة بالأدوار النهائية لتحديد المراكز من الرابع وحتى التاسع، حين يحل الوصل ضيفاً على جاره النصر، ويتبع في السابعة بلقاء مليحة ومضيفه دبا الحصن.

ويدخل العين مباراته بشعار تعويض خسارته السبت الماضي أمام الشارقة بنتيجة «32-19» في لقاء أقيم لحساب الجولة الافتتاحية من الدور النهائي الخاص بتحديد هوية البطل، والذي يُقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، فيما يدشن شباب الأهلي ظهوره الأول في هذا الدور بطموح تحقيق انتصار يضمن له الدخول في منافسة مباشرة مع «الملك» المرتاح في هذه الجولة على لقب البطولة، وذلك حين يلتقيان السبت المقبل في الجولة الثالثة والختامية.

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