نشرة الإثنين.. منتخب اليد يخسر أمام السويد.. وإيقاف الشناوي 4 مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 18 يناير 2021.

فيفا يعلن استبعاد استاد خليفة الدولي.. وبداية مونديال الأندية 4 فبراير

بمشاركة النني.. أوباميانج يقود آرسنال لمواصلة صحوته في بريميرليج

الانتاج الحربي يُعلن رحيل مختار مختار عن تدريبه.. ويلمح إلى البديل

المنتخب المصري يحتج علي حكم مباراته مع السويد بمونديال اليد

محمد صلاح يحسم مستقبله مع ليفربول

رغم الخسارة.. محمد سند أفضل لاعب في مباراة مصر والسويد

في لقاء ماراثوني.. منتخب مصر يخسر أمام السويد في مونديال اليد

إيقاف الشناوي 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه لسلوكه غير الرياضي

الإسماعيلي يسقط على ملعبه أمام المقاولون ويمنحه فرصة للهروب من القاع

المقاصة يهزم غزل المحلة في الدوري

رأسية أحمد ياسر ريان تقود سيراميكا لفوز قاتل على طلائع الجيش بالدوري

عودة مصطفى محمد وساسي لقائمة الزمالك استعدادا لمباراة الجونة

الأهلي يطالب اتحاد الكرة في خطاب رسمي بضرورة إيقاف أخطاء الحكام