محمد يوسف يكشف أسباب التعادل مع الأهلي.. وسر اختيار المكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد يوسف، المدير الفني للبنك الأهلي، أنه اختار ملعب إستاد المكس بالإسكندرية لتضييق المساحات على الأهلي، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بينهما في الدوري المصري الممتاز مساء الأحد.

وقال يوسف، في ضيافة برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "حالفني التوفيق لكن الأهلي ناد كبير وعريق، عملت بالذي تعلمته والمفاهيم والفكر الذي تكون في الأهلي".

وأضاف: "النقطة تعتبر مكسبا بالنسبة للبنك الأهلي الذي صعد للدوري الممتاز ويخوض المسابقة لأول مرة في تاريخه، المباراة ستكون حجر أساس لبناء الشخصية للفريق، النقطة جاءت بعد توفيق الله نتيجةً لمجهود اللاعبين".

وأكمل: "إنها مجرد مباراة لكنها ستعطينا الثقة، وسنتحدث بلهجة مختلفة مع اللاعبين حتى لا نعطي الأمر أكبر من حجمه، خاصةً أن المشوار لا يزال طويلا ونحتاج إلى وقت كبير من أجل الانسجام في ظل اختلاف ظروف المباريات".

وعن سبب اختيار لإستاد المكس، أكد يوسف: "كنت أريد اللعب في بتروسبورت، وفكرت في اللعب خارج القاهرة، سيراميكا يلعب في السويس وبيراميدز في الدفاع الجوي، ففضلت الاختيار في النهاية بين برج العرب والمكس".

وأوضح: "توليت تدريب الأهلي لفترات طويلة وأعرف أن الفريق يحتاج إلى مساحات لخلق الفرص، لكن المكس ملعب ضيق والأرضية ستكون جيدة للفريقين، وهو ما ساعدتي في تطبيق طريقة لعبي بتضييق المساحات على الأهلي".

وأكد: "سبق للأهلي اللعب على المكس وتمكن من الفوز على حرس الحدود لكن المباراة كانت صعبة، وسبق له أيضا الفوز بالدوري عام 2009 بعد الفوز على طلائع الجيش، قبل أن يلجأ لمباراة فاصلة أمام الإسماعيلي ويحصد اللقب".

وأتم مدرب البنك الأهلي قائلا: "كنت أتوقع أن يبدأ الأهلي بوالتر بواليا أو محمد شريف في الهجوم وفوجئت بقرار موسيماني بالاعتماد على وليد سليمان من بداية اللقاء، لكن الفريق يمتلك بالتأكيد أكثر من لاعب يستطيع صناعة الفارق".