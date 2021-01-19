الزمالك: تألق إمام عاشور لا يلغي دور فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عصام سالم، المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، أن فريق الكرة بالنادي في حالة تركيز وتواجد الثنائي فرجاني ساسي ومصطفى في قائمة الفريق استعدادا للقاء الجونة سيكون إضافة قوية.

وقال سالم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" الضغوط على النادي خلال الفترة الماضية في جميع الاتجاهات وإدارة الزمالك انتصرت في معركة سانت ايتيان".

وتابع:" الفرق الكبيرة دائما ما تدعم صفوفها بأقوى العناصر، ولسنا في مقارنة بين فرجاني ساسي وإمام عاشور".

وأكمل :" تألق إمام عاشور لا يلغي دور فرجاني ساسي فاللاعب التونسي صاحب خبرة كبيرة ومن العناصر المؤثرة في الفريق وعاشور لاعب شاب ينتظره مستقبل مميز".

وأتم سالم تصريحاته:"أهم ما يميز الزمالك حاليا هو وجود عدد من اللاعبين المميزين على مقاعد البدلاء".