خبير تحكيمي يُعلق على واقعة الشناوي مع حكم لقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولي السابق، أن حكم لقاء الأهلي والبنك الأهلي أخطأ بعدم اشهار البطاقة الحمراء أو الصفراء في وجه الشناوي بعد نهاية اللقاء.

وتعادل الأهلي والبنك الأهلي سلبيا دون أهداف ضمن الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت مساء الاحد، على ملعب المكس بالإسكندرية.

وكان الشناوي اعترض بشكل غير لائق على حكم مباراة الأهلي أمام البنك الاهلي.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" محمد الشناوي ليس من حقه الحديث مع حكم المباراة بعد انتهاء اللقاء".

وأضاف، أن القانون أعطى الحكم إشهار البطاقية الصفراء أو الحمراء خلال تواجده في أرض الملعب لأي لاعب يخالف القانون .

وأوضح، أن ما قام به الشناوي ومسك حكم لقاء الأهلي من يده لم يكن يصح، وكان يجب أن يشهر الحكم البطاقة في وجه حارس الأهلي.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي 4 مباريات، لسلوكه غير الرياضي بمباراة البنك الأهلي بالدوري.

كما قررت اللجنة في بيان لها اليوم الإثنين، تغريم الشناوي 20 ألف جنيه.