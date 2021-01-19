الانتاج الحربي يُعلن رحيل مختار مختار عن تدريبه.. ويلمح إلى البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف أشرف عامر رئيس نادي الانتاج الحربي عن انتهاء مهمة المدرب مختار مختار مع الفريق بناءً على طلب الأخير ولسوء النتائج في آن واحد.

وفي تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد" قال عامر :"مختار طلب الإعفاء من المسئولية أكثر من مرة، كنا نتمسك به بشدة، لكن الفترة الأخيرة شهدت سوء توفيق رغم المجهود المبذول من المدرب، وعدم تقصيره".

الانتاج الحربي يحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب في الدوري الممتاز بحصد 5 نقاط فقط من 7 مباريات خاضها حتى الآن في المسابقة ليصبح في موقف حرج في انطلاقة الموسم.

وأضاف أشرف عامر :"الكيمياء في الفترة الأخيرة لم تكن متوافقة مع مختار مختار، ولذلك وافقنا على رغبته بالرحيل، ونتمنى له التوفيق خلال الفترة المُقبلة، فهو قيمة كبيرة ونكن له كل الاحترام والتقدير".

وأنهى رئيس الانتاج الحربي :"تم الاستقرار على البديل، قد يكون حماده صدقي كما تردد، وسيتم الإعلان خلال الساعات المُقبلة، لكننا لن نكشف الآن عن الاسم بشكل رسمي".