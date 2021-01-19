مونديال اليد.. النرويج ترافق سويسرا.. وأيسلندا تهزم المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حجز المنتخب النرويجي مقعده في الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد بعد فوزه على نظيره النمساوي 38 /29 اليوم الاثنين في ختام فعاليات المجموعة الخامسة.

وتأهلت منتخبات فرنسا والنرويج وسويسرا عن المجموعة الخامسة في الوقت الذي انتقل فيه منتخب النمسا لمنافسات كأس الرئيس.

وتصدر منتخب فرنسا المجموعة بالعلامة الكاملة حيث جمع ست نقاط يليه منتخب النرويج في المركز الثاني بأربع نقاط ثم سويسرا في المركز الثالث بنقطتين وتذيلت النمسا الترتيب بدون نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النرويج 20 /17 وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ليخرج فائزا بفارق تسعة أهداف.

وحجز المنتخب الجزائري مقعده في الدور الرئيسي من البطولة بعد فوز ايسلندا على المغرب 31 /23 اليوم الاثنين في ختام فعاليات المجموعة السادسة.

وحل منتخب الجزائر ثالثا بنقطتين فيما تذيل منتخب المغرب المجموعة بدون رصيد في الوقت الذي تصدر فيه منتخب البرتغال المجموعة بست نقاط وحلت ايسلندا في المركز الثاني بأربع نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ايسلندا 15 /10 قبل أن يمدد الفريق تفوقه في الشوط الثاني ليخرج فائزا بفارق ثمانية أهداف.