الإنتاج الحربي لمصراوي: مختار طلب راحة من تدريب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي أن مختار مختار المدير الفني للفريق طلب الحصول على راحة والابتعاد عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مهدي في تصريحات خاصة لمصراوي إنه لم يكن هناك إقالة أو استقالة من قبل الإدارة أو مختار مختار.

وأضاف أن مختار مختار يرى أن الأمور لم تسير بشكل جيد خلال الفترة الجارية لذلك فضل الابتعاد.

وأوضح أن أشرف عامر رئيس النادي سيتخذ القرار اللازم صباح الغد الثلاثاء سواء بالموافقة او الرفض.

وأشار إلى أن مختار مختار طلب الابتعاد لاسباب شخصية وليس لأي سبب اخر.