آينتراخت فرانكفورت يسخر من مدرب ريال مدريد بعد ثنائية يوفيتش

لم تفوت حسابات نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني على مواقع التواصل الإجتماعي، الفرصة بعد ثنائية مهاجم الفريق “لوكا يوفيتش“، في شباك شالكه، بعد الفوز بنتيجة (3-1) ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من البوندسليجا.

وعاد يوفيتش (23 عامًا) لفرانكفورت على سبيل الإعارة قادمًا من ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما فشل في إيجاد فرصة للعب أساسيًا تحت قيادة المدير الفني للملكي، زين الدين زيدان.

وتمكن المهاجم الصربي، من تسجيل هدفين في أول 30 دقيقة له مع آينتراخت فرانكفورت، معادلًا الأهداف التي سجلها في عام ونصف مع ريال مدريد.

وكتب حساب نادي آينتراخت فرانكفورت الرسمي تغريدة باللغة الإسبانية، على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “كان عليك فقط أن تثق به”، في إشارة إلى عدم اعتماد زيدان على يوفيتش.

جدير بالذكر أن لوكا يوفيتش لعب بقميص آينتراخت فرانكفورت، بين عامي 2017 و2019، قبل انتقاله إلى ريال مدريد نظير 60 مليون يورو.

وقبل انتقال اللاعب ذو الأصول البوسنية إلى ريال ريال مدريد، لعب 76 مباراة في مسيرته مع آينتراخت فرانكفورت بمختلف المسابقات، سجل خلالها 38 هدفًا وقدم تسع تمريرات حاسمة.