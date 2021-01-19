وزير الشباب يوجه بوضع دراسة لإعادة تأهيل ملعب 22 مايو في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه وزير الشباب والرياضة نايف البكري، الاثنين، بوضع دراسة لإعادة تأهيل ملعب 22 مايو وتعشيبه ومعالجة الأضرار الجسيمة التي أصابت مدرجاته.



جاء ذلك خلال تفقده ومعه عدد من قيادات الوزارة، الأضرار التي لحقت بالملعب الواقع بمدينة الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، وفق وكالة سبأ.



وأكد البكري، حرص وزارته على إعادة تأهيل المنشآت الرياضية التي تضررت من الحرب الحوثية على الوطن والشعب، وبناء منشآت جديدة في مختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية.



وقال إن "الوزارة نجحت في توثيق ملكية الأرض المخصصة لإقامة مدينة رياضية في محافظة لحج".



وأشار إلى استمرار الإجراءات لتوثيق ملكية الأرضية المخصصة لإنشاء مدينة رياضية في العاصمة المؤقتة عدن وحل موضوع الاعتمادات المالية لملعب معاوية بمحافظة لحج.



ولفت إلى أنه سيتم استئناف العمل بالمشروع خلال الأيام المقبلة ومواصلة الجهود لإعادة تأهيل الملاعب الرياضية في مختلف المحافظات.



من جهته قدم القائم بأعمال وكيل قطاع المشاريع محسن بيك؛ المقترحات العاجلة لإعادة تأهيل الملعب بما فيها اعادة تأهيل القاعات تحت المدرجات واستخدامها كمقار للاتحادات الرياضية.

