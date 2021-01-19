وزير الرياضة اليمني يُوجه بـ"إعادة الهيكلة" لاستيعاب القطاعات الناشئة 

محمد الفلاح - وزير الرياضة اليمني يوجه بـإعادة الهيكلة لاستيعاب القطاعات الناشئة

الثلاثاء 19 يناير 2021

كلف معالي وزير الشباب والرياضة اليمني نايف صالح البكري، لجنة وزارية لوضع هيكل جديد للوزارة يستوعب المهام الكبيرة الملقاة على عاتقها في ظل استحداث قطاعات جديدة ابرزها قطاع المرأة وقطاع التدريب والتأهيل وقطاع الاعلام.



ووجه الوزير نايف البكري في الاجتماع الذي عقده صباح الاثنين، بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن بقيادة وكوادر قطاع الشؤون المالية والادارية بالوزارة بتشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة الوزارة لاستيعاب القطاعات الناشئة وتطوير القطاعات السابقة، مؤكدا على الالتزام بالاختصاصات في كل قطاع.

وقال وزير الشباب والرياضة: "قطاع الشئون المالية والادارية يعتبر من اهم القطاعات في الوزارة، لأنه يسخر الامكانيات ويوفر الظروف المناسبة لعمل باقي القطاعات، ونحن نثق في قدرتكم على لعب هذا الدور بنجاح، ونقدر جهودكم المبذولة رغم شحة الاعتمادات وصعوبة الظروف".

ووجه الوزير نايف البكري بمتابعة الالتزام والانضباط الوظيفي، والزام جميع الموظفين في ديوان الوزارة بالتوقيع على حافظة الدوام وتسجيل حضورهم وغيابهم عبر نظام البصمة الذي تطبقه الوزارة منذ مدة طويلة.

وفي مستهل اللقاء قدم وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشئون المالية والادارية طلال بن حيدرة شرحا مفصلا عن المهام التي ينفذها القطاع، وعن النجاحات التي تم تحقيقها خلال المدة الماضية بتوجيه ومتابعة معالي وزير الشباب والرياضة وتعاون الزملاء في مختلف القطاعات ، مشيدا بما يقوم به الطاقم الوظيفي للقطاع من جهود لتنفيذ مهامهم الكبيرة في كل الاختصاصات رغم عددهم القليل.

واستمع الوزير الى احاديث المدراء والمختصين في قطاع الشؤون المالية والادارية وقد عبرت في مجملها عن الشكر لمعالي الوزير على خصهم باللقاء والاستماع الى همومهم، وواعدين بذل اقصى الجهود لتطوير العمل بما يحقق المزيد من النجاح وتسجيل اعلى درجات الانضباط الوظيفي.

وكان وكيل وزارة الشؤون المالية والادارية سلم معالي وزير الشباب والرياضة في بداية الاجتماع بطاقته الوظيفة باعتباره وزيرا للشباب والرياضة.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب وزير الشباب والرياضة وجدان فضل الشعيبي ومدير عام الاعلام فرحان المنتصر.