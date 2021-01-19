الامارات | الجنيبي: إلغاء «الفار» ركلة جزاء للشارقة قرار صحيح

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي: إلغاء «الفار» ركلة جزاء للشارقة قرار صحيح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الحكم الدولي السابق، محمد الجنيبي، أنه لم تكن هناك قرارات تحكيمية مؤثرة في مباراة الشارقة واتحاد كلباء، التي قادها الحكم الدولي يحيى الملا، ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء للشارقة «70»، لكن الحكم الفيديو عدّل القرار، لعدم وجود مخالفة على لاعب اتحاد كلباء، إذ كان التلاحم طبيعياً. وأشار إلى أن هناك ركلة جزاء لمصلحة الوحدة «55» لم تحتسب، رغم وجود لمسة يد من لاعب بني ياس، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدفين. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة لمباراة شباب الأهلي والنصر التي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف فكانت جيدة تحكيمياً». وعدّ الجنيبي قرار الحكم صحيحاً باحتساب ركلة جزاء (91) لمصلحة الفجيرة، لوجود لمسة يد على مدافع عجمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news