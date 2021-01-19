شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: محمد الشناوي أخطأ فى واقعة الحكم ويستحق العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شادي محمد نجم الاهلى السابق أن محمد الشناوي حارس فريق الأحمر أخطأ بسبب اعتدائهةعلى حكم مباراة البنك الأهلى التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال شادي في برنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «الشناوي أخطأ ولكن يجب أن تكون هناك قرارات مماثلة في جميع الأندية وحارس الأهلى يستحق العقوبة».

وأضاف: «يجب على اتحاد الكرة أن يطبق القرارات بصرامة بين جميع لاعبي الأندية خلال الفترة المقبلة».