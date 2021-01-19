شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: تعلمت في الأهلي عدم إلقاء الخسارة على شماعة التحكيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شادي محمد نجم الاهلى السابق أن الهدف الذي سجله الأحمر في شباك البنك الأهلى صحيحا مشددا على أن الحكم أخطأ في إلغائه.

وقال شادي في برنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «الحكم وقع في كارثة بعد عودته إلى تقنية الفيديو ثم ألغى الهدف من وجهة نظري هدف أيمن أشرف صحيح ولا كان يجب إلغائه على الإطلاق».

وأضاف: «تعلمت في الأهلى عدم إلقاء الخسارة أو التعادل على شماعة التحكيم».