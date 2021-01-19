شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: مشوار الدوري مازال طويلًا والحساب نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شادي محمد، نجم الأهلي السابق، أنه من الوارد في مشوار بطولة الدوري أن يسقط الفريق الأحمر في التعادل أو الهزيمة وذلك بعد التعادل مع البنك الأهلى.

وقال شادي في برنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «مشوار الدوري مازال طويلا ومن الوارد التعادل أو الهزيمة وفى الموسم الماضي كان الاهلى بلا منافس والمارد الاحمر يلعب على البطولة والحساب في نهاية الموسم».

وأضاف: «إهدار الفرص هو سبب التعادل مع البنك الاهلى وليس الحكم في الوقت الذي يدعي فيه المنافس أن يخسر بسبب التحكيم طوال السنوات الماضية».