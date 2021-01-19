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انحفاض إصابات كورونا في البريميرليج

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انحفاض إصابات في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الممتاز لكرة القدم «البريميرليج»، أن المسحة الأخيرة للكشف عن كشفت عن وجود 16 حالة إيجابية جديدة، ما يعني انخفاضا ملحوظا بالمقارنة مع الأسبوع الماضي الذي سجل 36 حالة إيجابية.

وخلال الفترة من 11 وحتى 17 يناير الجاري، أجرى 3 آلاف و115 لاعبا وعاملا بالأندية الإنجليزية المسحة الطبية للكشف عن الفيروس التاجي، والتي أسفرت عن ظهور 16 حالة إيجابية.

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  • اصابات

    156,397

  • تعافي

    122,993

  • وفيات

    8,583

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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