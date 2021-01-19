شكرا لقرائتكم خبر عن انحفاض إصابات كورونا في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليج»، أن المسحة الأخيرة للكشف عن فيروس كورونا المستجد كشفت عن وجود 16 حالة إيجابية جديدة، ما يعني انخفاضا ملحوظا بالمقارنة مع الأسبوع الماضي الذي سجل 36 حالة إيجابية.

وخلال الفترة من 11 وحتى 17 يناير الجاري، أجرى 3 آلاف و115 لاعبا وعاملا بالأندية الإنجليزية المسحة الطبية للكشف عن الفيروس التاجي، والتي أسفرت عن ظهور 16 حالة إيجابية.