شكرا لقرائتكم خبر عن «لوكاكو وهالاند» على رادار «السيتى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، أن مسؤولى مانشستر سيتى يسعون إلى تعزيز صفوف الفريق بصفقات قوية فى الميركاتو الصيفى المقبل.

ووفقًا للصحيفة، فإن مانشستر سيتى خصص 200 مليون يورو لصفقات الصيف، لا سيما مع الرحيل المحتمل لسيرجيو أجويرو وفرناندينيو وإريك جارسيا.

وأشارت إلى أن بيب جوارديولا، مدرب السيتى، ينوى التعاقد مع لاعبين فى مركز الظهير الأيسر ولاعب الوسط المدافع والمهاجم الصريح.

وأوضحت أن صفقة المهاجم ستكون صاحب الأولوية فى صيف مانشستر سيتى، حتى لو قرر النادى وأجويرو تمديد العقد لموسم آخر.

وقالت إن السيتى يبحث عن خليفة مستقبلى لأجويرو، لا سيما أن اللاعب عانى فى آخر موسمين من الإصابات المتكررة.

وأضافت أن الأسماء المرشحة لدعم هجوم مانشستر سيتى هى: روميلو لوكاكو (إنتر ميلان)، وإيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)، وداروين نونيز (بنفيكا).

فى نفس السياق، وضع مسؤولو مانشستر سيتى شرطًا، من أجل الموافقة على توقيع عقد جديد مع الدولى الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم الفريق.

وينتهى عقد أجويرو مع فريق المدرب بيب جوارديولا، الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وأشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إلى أن أجويرو يرغب فى تمديد عقده مع السيتى لمدة 12 شهرًا، لكن لم تبدأ المفاوضات بين الطرفين حتى الآن.

ولفتت إلى أن أجويرو يحظى باحترام مالكى السيتى بالإضافة للمدرب بيب جوارديولا، والجميع يوافق على استمرار المهاجم الأرجنتينى، لمدة عام آخر على الأقل.

وأوضحت أن أجويرو يحصل على راتب أسبوعى يبلغ 260 ألف جنيه إسترلينى، لكن اللاعب يحتاج لخفض هذه الأموال إلى النصف، إذا أراد الاستمرار مع مانشستر سيتى.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه رغم إمكانية رحيل أجويرو مجانًا لأحد الأندية الكبرى فى أوروبا، لكن السيتى لا يخشى ذلك ولن يوافق على استمرار اللاعب إلا إذا وافق على خفض راتبه.

يُذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت أجويرو بالانتقال إلى برشلونة، وباريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزى.

على جانب آخر، كشف كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ، أن بيب جوارديولا، المدير الفنى الأسبق للفريق البافارى، ليس من محبى خدمة واتس آب.

وفى مقابلة مع صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية، قال رومينيجه «بيب وأنا نكتب لبعضنا البعض عبر الرسائل النصية القصيرة إس إم إس، فهو ليس من محبى واتس آب».

وأضاف رومينيجه أنه لا يزال يتواصل مع المدير الفنى الإسبانى، حتى بعد رحيله منذ أكثر من 4 أعوام عن النادى البافارى وانتقاله لتدريب مانشستر سيتى الإنجليزى.

وتابع رومينيجه: «نكتب لبعضنا البعض فى عيد الميلاد ورأس السنة، ونحن على اتصال منتظم ببعضنا البعض».

ووصف رومينيجه جوارديولا، الذى يحتفل غدا الإثنين بعيد ميلاده الخمسين، بأنه صديقه «فقد نشأت بيننا صداقة حقيقية».