شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فتحي: جارسيا طبق تدوير اللاعبين بشكل خاطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد فتحي نائب مدير مونديال اليد أن المنتخب المصري يجب عليه الفوز في الثلاث مباريات القادمة في الدور الرئيسي لكي يتأهل.

وقال فتحي في برنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «السويد أقوي من روسيا وبيلاروسيا وسلوفينيا ومن السهل أن يفوز المنتخب الوطني بهذه المباريات لكي نتأهل ويحتاج ذلك تركيز شديد من جميع اللاعبين».

وأضاف: «مدرب المنتخب الوطني فشل في عملية تدوير اللاعبين مما أدي إلى إجهاد معظم لاعبي الفراعنة في الشوط الثاني».