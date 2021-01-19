شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير مونديال اليد،: قرارات حكم مباراة مصر والسويد لم تكن عادلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد فتحي، نائب مدير بطولة مونديال اليد، أن المنتخب المصري قدم مباراة كبيرة أمام السويد مشددا على أن التحكيم لم يكن على المستوي نهائيا.

وقال فتحي في برنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «قرارات الحكم كانت غير عادلة على الإطلاق والحكم لم يكن على مستوي البطولة والاتحاد المصري اتخذ اجراءات ضد الحكم وكان هناك ظلم واضح».

وأضاف: «المنتخب الوطني لم يستطيع خوض فترة إعداد كافية قبل المونديال بسبب ظروف كورونا ولم يكن هناك مباريات ودية قبل البطولة».