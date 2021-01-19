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بورنموث يضم ويلشير رسميًا في الميركاتو الشتوي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد بورنموث الإنجليزي، مع جاك ويلشير في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الحالي.

وشارك ويلشير في 27 مباراة مع بورنموث عندما لعب معه على سبيل الإعارة من آرسنال في موسم 2016-2017.

وكان وست هام يونايتد فسخ عقد ويلشير بنهاية الموسم الماضي بعد عامين مع الفريق اللندني.

وقال ويلشير في بيان في موقع بورنموث على الإنترنت: «إنه شعور رائع بالعودة ولا أطيق انتظار البداية».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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