شكرا لقرائتكم خبر عن بورنموث يضم ويلشير رسميًا في الميركاتو الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد بورنموث الإنجليزي، مع جاك ويلشير في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الحالي.

وشارك ويلشير في 27 مباراة مع بورنموث عندما لعب معه على سبيل الإعارة من آرسنال في موسم 2016-2017.

وكان وست هام يونايتد فسخ عقد ويلشير بنهاية الموسم الماضي بعد عامين مع الفريق اللندني.

وقال ويلشير في بيان في موقع بورنموث على الإنترنت: «إنه شعور رائع بالعودة ولا أطيق انتظار البداية».