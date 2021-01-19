شكرا لقرائتكم خبر عن «ماندزوكيتش» يقترب من الانتقال إلى «ميلان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أن الكرواتى ماريو ماندزوكيتش، المهاجم السابق لفريق يوفنتوس، أصبح على أعتاب الانتقال إلى ميلان خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

ووفقًا للصحيفة، فإنه تم الاتفاق على معظم تفاصيل العقد بين ميلان وماندزوكيتش الذي سيمتد إلى 18 شهرًا واقترب النجم الكرواتى من الانتقال إلى صفوف الروسنيرى خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الصفقة ستعلن بشكل رسمى، الثلاثاء المقبل، وسيكون اللاعب تحت تصرف المدرب ستيفانو بيولى فورًا عقب مباراة ميلان وكاليارى.

وأوضح أن ما ينقص الصفقة هو تحديد الطرفين إذا كان العقد لمدة 18 شهرًا مباشرة، أو 6 أشهر فقط مع إمكانية التجديد لموسم آخر في الصيف.

يذكر أن تقارير صحفية قالت إن راتب ماندزوكيتش مع ميلان سيكون 1.5 مليون يورو لمدة 6 أشهر.