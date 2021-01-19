شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يبكي عقب الخسارة أمام المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أبوطالب العيسوي، المدير الفني للإسماعيلي، حزنه الشديد لما يمر به فريقه في الوقت الحالي، داخلا في نوبة بكاء عقب الخسارة أمام المقاولون العرب، مساء الاثثنين بهدف نظيف، في الدوري المصري، على ملعبه بالإسماعيلية.

وأكد العيسوي، أنه حزين على جمهور الإسماعيلي، ولايشغل باله استمراره في منصبه من عدمه، كل ما يهتم به أن يعود الدروايش للطريق الصحيح. وأضاف العيسوي في تصريحاته المتلفزة، مباراة المقاولون كان من المفترض أن تنتهي بفوز مريح لنا لكننا أهدرنا العديد من الفرص.