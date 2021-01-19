اخبار الرياضه

مدرب الإسماعيلي يبكي عقب الخسارة أمام المقاولون العرب

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يبكي عقب الخسارة أمام المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أبوطالب العيسوي، المدير الفني للإسماعيلي، حزنه الشديد لما يمر به فريقه في الوقت الحالي، داخلا في نوبة بكاء عقب الخسارة أمام المقاولون العرب، مساء الاثثنين بهدف نظيف، في ، على ملعبه بالإسماعيلية.

وأكد العيسوي، أنه حزين على جمهور الإسماعيلي، ولايشغل باله استمراره في منصبه من عدمه، كل ما يهتم به أن يعود الدروايش للطريق الصحيح. وأضاف العيسوي في تصريحاته المتلفزة، مباراة المقاولون كان من المفترض أن تنتهي بفوز مريح لنا لكننا أهدرنا العديد من الفرص.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    156,397

  • تعافي

    122,993

  • وفيات

    8,583

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا