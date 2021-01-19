شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام سلبية في سجل ليفربول بعد مواجهة «مانشستر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ليفربول، حامل لقب الدورى الإنجليزى، أرقامًا سلبية عقب تعادله السلبى مع منافسه هذا الموسم مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذى أقيم بينهما الأحد، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى.

ووفقا لما نشره موقع «ديلى ميل»، حقق ليفربول رقما سلبيا لم يحدث داخل قلعة أنفليد منذ 15 عاما، بفشله فى تسجيل أهداف خلال اللقاء الثالث على التوالى خلال مباريات الدورى الإنجليزى، بداية من لقاء نيوكاسل يونايتد وساثهامبتون، الذى فاز على الريدز بهدف، وأخيرا لقاء الشياطين الحمر.

ووفقا لشبكة «سكاى سبورتس»، فقد فشل ليفربول فى تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالى فى البريميرليج، وذلك للمرة الثانية تحت قيادة يورجن كلوب، حيث سبق واستمر لـ5 مباريات دون فوز، فى الفترة بين يناير إلى فبراير، فضلا عن تراجع ترتيب ليفربول للمركز الثالث، بعد فوز ليستر سيتى أمس على ساوثهامبتون بهدفين دون رد.

وسلطت الصحف الإنجليزية الضوء على لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد الذى أقيم مساء أمس الأول، ضمن منافسات البريميرليج وانتهى بالتعادل السلبى.

وقال موقع «ديلى ميل»، إن فريق ليفربول فقد بريقه الفنى والكروى خلال اللقاءات السابقة فى الدورى الإنجليزى، خاصة مباراة مانشستر يونايتد، وأصبح مثلث هجوم الريدز بقيادة صلاح فاقدا لخطورته.

وأضاف التقرير أن محمد صلاح لم ينجح كثيرا فى المرور والهروب من دفاعات الشياطين الحمر، وكان أداؤه الفنى هادئا للغاية، والنجم البرازيلى فيرمينو لم يشارك فى اللقاء رغم تواجده داخل المستطيل الأخضر أثناء المباراة المحبطة لجماهير الدورى الإنجليزى بشكل عام، والفريقين بشكل خاص، وخاض برونو فرنانديز أسوأ مباراة له بقميص مانشستر يونايتد فى مواجهة أنفيلد فى صدارة.