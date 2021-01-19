شكرا لقرائتكم خبر عن غضب في الأهلي بسبب حكم مباراة البنك الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب داخل النادى الأهلى تجاه محمد سلامة، حكم مباراة الفريق مع البنك الأهلى، التي انتهت سلبيًا، أمس الأول، في الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز.

وأرسلت إدارة النادى، خطابا إلى اتحاد الكرة، تطالبه فيه بالتدخل الفورى لإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة» وغير المبررة، والتى تسببت في عرقلة مسيرة الأهلى وحرمانه من حقوقه المشروعة في المباريات السابقة على البيان. وأكد النادى، في خطابه، على أن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها بعض مباريات الأهلى في الدورى لم تقتصر فقط على حكام الساحة، ولكن امتد الأمر أيضا إلى حكام الـ«V. A. R»، حيث تم إلغاء أهداف صحيحة، وعدم احتساب ضربات جزاء شرعية، بالإضافة إلى استبعاد الحكام الدوليين من إدارة غالبية مباريات الأهلى في تصرف غير مفهوم.

وطالب الأهلى مسؤولى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى بإيقاف الأخطاء التحكيمية، وتطبيق معايير ثابتة على الجميع، لضمان استكمال بطولة الدورى في أجواء رياضية بعيدة عن الشحن الجماهيرى، ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافسة. وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن الفريق كان قادرًا على حسم مواجهة البنك والفوز بها، لكن التوفيق غاب عن اللاعبين، مشيرًا إلى أن هدف أيمن أشرف الذي ألغاه حكم اللقاء صحيح.

ووجه «عبدالحفيظ» استفسارًا إلى وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، عن سبب ابتعاد الحكام الدوليين عن إدارة مباريات النادى الأهلى، مشيرًا إلى أنه لا ينتقد أي شخص داخل المنظومة الرياضية، لكنه يوجه سؤالًا مباشرًا إلى المسؤول عن تعيين حكام الدورى المصرى، موضحًا أن وجود حكام من أصحاب الشارة الدولية تقليد متبع عالميًّا للفرق الكبرى التي تخوض مباريات قوية، في المسابقات المحلية. وأوضح أنه دائم المتابعة لدورى الدرجة الثانية، وهناك حكام دوليون يحكمون في المباريات، ولكن في مواجهات الأهلى الأخيرة لا يوجد فيها حكام من أصحاب الشارة الدولية.

على صعيد آخر، خرج وليد سليمان، لاعب الأهلى، من حسابات بيتسو موسميانى، المدير الفنى، قبل مواجهة المقاولون العرب المقررة، الخميس المقبل، في الجولة التاسعة لبطولة الدورى الممتاز، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة البنك الأهلى، أمس الأول، وأبلغ الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، الجهاز الفنى بصعوبة لحاق اللاعب بالمباراة المقبلة، وذلك لعدم وضوح الرؤية بشأن المدة التي يحتاجها للعلاج، حيث أجرى اللاعب أشعة رنين، مساء أمس، بينما يجرى أشعة سونار، صباح اليوم، للتعرف على حجم الإصابة ومعرفة الوقت الذي يحتاجه للعلاج قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية. فيما سادت حالة من الارتياح داخل الفريق بعد مشاركة جونيور أجايى، لاعب الفريق، في المران الجماعى، أمس، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وأبعدته عن المشاركة مع الفريق.

من جانبه، قال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، إن الفريق أهدر العديد من الفرص في مواجهة البنك الأهلى.

وقال موسيمانى إنه دفع بوليد سليمان، لأنه سجل في المباريات ‏الماضية ويستحق الحصول على فرصته، ولكنه تعرض لإصابة.‏

وواصل المدير الفنى حديثه: «وليد سليمان يمتلك خبرات وعندما استشعر آلامًا عضلية ‏خرج من الملعب، وتم الدفع بوالتر بواليا».‏ وأكد موسيمانى أنه ليس قلقًا على الأهلى.

وتحدث عن والتر بواليا، قائلًا «إنه يسعى إلى تسجيل الأهداف وربما يكون تحت ‏ضغوط، ولكن في النهاية هذا هو حال كرة القدم».‏