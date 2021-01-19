شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر محاولة لإنقاذ الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن أحمد عثمان شقيق إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، تدخل خلال الساعات الأخيرة من أجل إنقاذ الفريق الكروي الأول من الانهيار بعد خسارته من المقاولون العرب بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز.

وطلب أحمد عثمان من رئيس النادي، منع أعضاء اللجنة الفنية من التدخل في اختيار المدير الفني الجديد، الذي سيتولى المهمة خلال الموسم الجاري.