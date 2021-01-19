شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مليوناً تمنع الوحدة من التسجيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تضاءلت فرصة الوحداويين في تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، لعدم مقدرة إدارة النادي على سداد الديون في الفترة الممنوحة من لجنة الكفاءة المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تنتهي يوم الجمعة القادم والمتعلقة بتقديم المستندات الخاصة بجميع الالتزامات المالية المستحقة السداد قبل نهاية تاريخ 30 أكتوبر 2020، وذلك من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، إذ يستوجب على إدارة نادي الوحدة سداد 19 مليوناً، حيث شهدت الساعات الماضية تحرك شرفي لتأمين المبلغ لتصفير ديون النادي، حيث طالب المدير الفني للفريق الكروي الأول فييرا، بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية (مهاجم وصانع لعب وقلب دفاع) من أجل دعم الفريق الوحداوي في دوري أبطال الأندية الآسيوية والدور الثاني من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وميدانياً اختتم الفريق الوحداوي مساء أمس استعداده لمواجهة النصر المقررة مساء غد (الأربعاء) في الرياض ضمن الجولة 14 من الدوري، إذ أعاد المدرب فييرا محمد العمري لخانة الظهير الأيسر، ليضع مكانه حمد الجيزاني ليكون بديلاً لنايف كريري الموقوف بالكرت الأحمر، وشدد مدرب الفريق فييرا على ضرورة كسب المباراة وكسر حاجز التعادلات محذراً من التساهل مع الفريق الخصم الذي يمتلك أدوات الحسم في أي لحظة.