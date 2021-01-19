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رودريغيز يعود أمام النصر

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جدة - خالد شويل - تقرر عودة اللاعب الاتحادي رودريغيز للمشاركة في المباريات بدءا من مواجهة الكلاسيكو أمام فريق النصر (الإثنين) القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة في دوري كأس الأمير للمحترفين، إذ انتهت فترة الحجر الصحي للاعب مساء أمس، وسينخرط في التدريبات الجماعية عقب مواجهة العين اليوم (الثلاثاء) التي ستقام على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة في بطولة الدوري.

هذا وكان المدرب كاريلي أنهى تحضيراته الفنية لمواجهة فريق العين، إذ من المتوقع أن تشهد تشكيلة النمور بعض التغييرات الفنية في كافة خطوط الفريق الكروي وفق الأسلوب الفني الذي سينتهجه المدرب كاريلي في لقاء العين، واكتفى المدرب كاريلي بمران خفيف في صالة الألعاب المختلفة بالنادي أمس (الإثنين) قبل المغادرة للباحة عصر أمس، وشدد على ضرورة الانضباط الفني والتركيز من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة في الدوري الموسم الحالي.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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