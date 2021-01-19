شكرا لقرائتكم خبر عن رودريغيز يعود أمام النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تقرر عودة اللاعب الاتحادي رودريغيز للمشاركة في المباريات بدءا من مواجهة الكلاسيكو أمام فريق النصر (الإثنين) القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ انتهت فترة الحجر الصحي للاعب مساء أمس، وسينخرط في التدريبات الجماعية عقب مواجهة العين اليوم (الثلاثاء) التي ستقام على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة في بطولة الدوري.

هذا وكان المدرب كاريلي أنهى تحضيراته الفنية لمواجهة فريق العين، إذ من المتوقع أن تشهد تشكيلة النمور بعض التغييرات الفنية في كافة خطوط الفريق الكروي وفق الأسلوب الفني الذي سينتهجه المدرب كاريلي في لقاء العين، واكتفى المدرب كاريلي بمران خفيف في صالة الألعاب المختلفة بالنادي أمس (الإثنين) قبل المغادرة للباحة عصر أمس، وشدد على ضرورة الانضباط الفني والتركيز من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة في الدوري الموسم الحالي.