شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات مفصلية في الجولة ما قبل الأخيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خمسة لقاءات مثيرة تشهدها الملاعب السعودية مساء اليوم (الثلاثاء) في انطلاقة الجولة الرابعة عشرة ما قبل الأخيرة للدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يستضيف الرائد نظيره الاتفاق (3:40م)، ويحل الاتحاد ضيفاً على العين (4:00م)، ويجمع ديربي الشرقية القادسية وضيفه الفتح (5:50م)، ويستضيف الشباب فريق الفيصلي (6:10م)، وتختتم لقاءات الليلة بمواجهة الأهلي وضيفه أبها (8:10م).

الرائد يأمل في الاتفاق

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، يدخل فريق الرائد صاحب أطول سلسلة عدم فوز في الدوري ونظيره الاتفاق في لقاء مهم للفريقين، إذ يسعى صاحب الأرض فريق الرائد للهروب من مراكز الهروب، إذ يحتل المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة حصدها من 3 انتصارات و4 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 14 وعليه 18 هدفاً، فيما يدخل الاتفاق هذا اللقاء محتلاً المركز الثامن برصيد 18 نقطة جمعها من 5 انتصارات ومثلها خسائر و3 تعادلات وله من الأهداف 20 وعليه 21 هدفاً.

العين ينتظر الاتحاد

وعلى استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، يخوض فريق العين (المركز الخامس عشر) لقاء صعباً أمام ضيفه الاتحاد (المركز الخامس)، ويطمح صاحب الأرض فريق العين للعودة لطريق الانتصارات، إذ تعرض الفريق لتسع خسائر كأكثر الفرق خسارةً في الدوري ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد و9 خسائر وله من الأهداف 15 وعليه 26 هدفاً كأضعف الفرق دفاعاً، أما فريق الاتحاد فإنه يدخل هذا اللقاء بحثاً عن الفوز السادس له في الدوري والعودة لمراكز الصدارة بعد تعثره في الجولة الماضية، إذ يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 21 نقطة جمعها من 5 انتصارات و6 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 15 وعليه 11 هدفاً.

الفتح في مطب القادسية

وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، تتجه أنظار الجماهير الرياضية نحو ديربي الشرقية والذي سيجمع الفتح بمضيفه القادسية، ويسعى صاحب الأرض فريق القادسية لمواصلة انطلاقته، إذ لم يخسر الفريق في آخر ثلاث جولات ويحتل المركز التاسع برصيد 18 نقطة حصدها من 5 انتصارات ومثلها خسائر وتعادل في ثلاثة لقاءات وله من الأهداف 19 وعليه 20 هدفاً، فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء بعد خسارته في الجولة الماضية ليحتل المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادلين و6 خسائر وله 21 هدفاً وعليه 22 هدفاً.

الشباب يطمع في الفيصلي

وعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، يستضيف صاحب الأرض نظيره فريق الفيصلي في لقاء هام لصاحب المركز الثاني فريق الشباب والذي يطمع في نيل الصدارة من خلال الفوز في لقاء الليلة على أمل تعثر المتصدر الهلال أمام التعاون، ويملك الشباب في رصيده النقطي 25 نقطة جمعها من 7 انتصارات و4 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 22 هدفاً كأقوى خط هجوم في الدوري وعليه 16 هدفاً، فيما يدخل فريق الفيصلي هذا اللقاء طمعاً في فوز طال انتظاره، إذ تعرض الفريق لهزة فنية غاب فيها عن الفوز لخمس جولات متتالية ليحتل المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 3 انتصارات وخمسة تعادلات ومثلها خسائر وله من الأهداف 16 وعليه 19 هدفاً.

الأهلي يخشى أبها

وفي ختام لقاءات الليلة وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يخوض فريق الأهلي لقاء قوياً أمام ضيفه أبها، ويسعى صاحب الأرض لتحقيق الفوز ومنافسة الهلال والشباب على صدارة الدوري، إذ يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 23 نقطة حصدها من 7 انتصارات وتعادلين و4 خسائر وله من الأهداف 19 وعليه 20 هدفاً، فيما يدخل فريق أبها هذا اللقاء بعد أن حقق 3 انتصارات متتالية صعدت بالفريق للمركز السادس برصيد 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادلين و5 خسائر وله من الأهداف 17 وعليه 16 هدفاً.