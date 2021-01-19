شكرا لقرائتكم خبر عن ديشامبو: السعودية تشهد تطورات متسارعة في الغولف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكّد نجم رياضة الغولف برايسون ديشامبو أن طول ملعب ونادي الغولف الريفي «رويال غرينز» يمنحه ميزة يتفوق فيها على منافسه المصنف الأول عالمياً داستن جونسون ويتيح له تحقيق الفوز خلال منافسات بطولة السعودية الدولية للغولف المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية التي تقام الشهر القادم.

ويتأهب حامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2020 الذي يشتهر بضرباته القوية وتحقيقه أبعد ضربة في تاريخ البطولة، للانطلاق إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للمشاركة للمرة الثانية في المنافسات على لقب بطولة المملكة الذي لم يحصل عليه خلال مشاركته في عام 2019 رغم تسجيله نقاطا في حدود الستينات خلال أربع جولات، إذ تفوق عليه حينها حامل لقب بطولة المحترفين لعام 2020 المصنف الأول عالمياً داستن جونسون الذي يعود إلى جانب ديشامبو ونخبة من ألمع الأسماء في عالم الغولف للمشاركة الشهر القادم في الفعالية السنوية الثالثة التي تستضيف منافسات الجولة الأوروبية.

غير أن ديشامبو يتوجه إلى المملكة هذه المرة بحلة جديدة تماماً بعد الاستعدادات الهائلة التي حققها على الصعيدين البدني والرياضي خاصةً بعد تسجيله أبعد ضربة مقارنةً بزملائه المحترفين، علاوةً على اللقب الذي حصده بفوزه ببطولة أمريكا المفتوحة في سبتمبر الماضي.

ويعتقد نجم الغولف، البالغ من العمر 27 عاماً، أن هذين العاملين قد يلعبان دوراً حاسماً في منحه المركز الأول في البطولة التي تقام بعد أسبوعين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديشامبو: «أعتقد أنني أتمتع بالأفضلية على أرض هذا الملعب لأنه يناسب الضربات القوية، وأنا سعيد جداً بهذه الفرصة».

وأضاف قائلاً: «أنهيت مشاركتي الماضية بحصولي على المركز السادس. وأحمل ذكريات رائعة عن ملعب الغولف وحفره المميزة، وإطلالته الرائعة على البحر الأحمر التي يتفرد بها وتجعلني أترقب العودة إليه».

وأوضح ديشامبو قائلاً: «لكن القدرة على تحقيق ضربات بعيدة المدى ستمنحني الأفضلية على بعض الحفر التي تتطلب 5 ضربات وأعتقد أن هذا سيناسبني بشكل أفضل مقارنةً بباقي الملاعب».

وتابع ديشامبو: «وجود المصنف أول عالمياً يزيد من إصراري على الفوز. وأنا متحمس للقائه في البطولة وهزيمته. تمكنت من هزيمته عندما سبقته بنقطة أو اثنتين على ملعب كاباولا، ولا شك أنني سأتمكن من احتلال الصدارة إذا تمكنت من مواصلة انتصاراتي».

وعمل ديشامبو في إطار مساعيه للتربع على عرش رياضة الغولف على تطوير إمكاناته الرياضية والبدنية. إذ اكتسب خلال عام 2020 (40 رطلاً) لتعزيز قوته، ما مكنه من زيادة مسافة ضرباته الافتتاحية بمعدل يراوح بين 30 و70 ياردة.

وستكون هذه مشاركته الأولى في بطولة بالمملكة العربية السعودية منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من أن البطولة ستقام دون جماهير تبعاً للقيود المفروضة بسبب كوفيد-19، إلا أن قناة السعودية الرياضية KSA Sports ستبث فعالياتها مباشرة للمتابعين في المملكة الذين ستتسنى لهم مشاهدة إبداعات ديشامبو والتطور اللافت في أدائه.

وعلق ديشامبو على ذلك قائلاً: «لا شك أن أبرز التغييرات التي سيلحظها المتابعون هي حجمي وسرعة ضرباتي، التي أصبحت أسرع بكثير مقارنة بمشاركتي السابقة».

وتابع قائلاً: «اختلف أسلوبي في اللعب أيضاً، إذ أحاول ضرب الكرة بقوة لتصل إلى أقرب نقطة ممكنة من الحفرة، ثم أتبعها بضربات خفيفة، ما يتيح لي العديد من الفرص لإنهاء الحفر بضربات تحت المعدل بحيث يتسنّى للجمهور الاستمتاع بمشاهدة هذه الضربات الطويلة والبعيدة وتقدير هذا الأسلوب الفريد».