شكرا لقرائتكم خبر عن الشبابيون يتوجون فابيو بـ«ليث الشهر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاز المحترف البرتغالي بنادي الشباب فابيو مارتينز بالتصويت الجماهيري لجائزة أفضل لاعب خلال شهر ديسمبر الماضي (ليث ديسمبر) وذلك بعد تألقه في المواجهات التي لعبها خلال هذا الشهر، حيث تفوق على منافسيه أحمد شراحيلي وزيد البواردي بالتصويت الذي أجري على حساب نادي الشباب باللغة الانجليزية في «تويتر».

وسلم صهيب البلوشي مدير عام شركة «هاف مليون» الشركة الراعية للجائزة والراعي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم، جائزة «ليث الشهر» للاعب فابيو مارتينز بالإضافة إلى مكافأة مالية مقدمة من «هاف مليون».

بدوره، قدم اللاعب شكره الكبير لكافة جماهير الشباب على اختياره لهذه الجائزة، مشيراً إلى أن الجائزة جاءت بفضل تكاتف زملائه اللاعبين، وأنه يفضل الجوائز الجماعية للفريق على الفردية.

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