شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي: أداء حكم مباراة الأهلي مع البنك كان متميزًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أن أداء محمد سلامة، حكم مواجهة الأهلي مع البنك الأهلي كان متميزًا، ولم يتسبب في أخطاء أثرت على نتيجة المباراة.

ولفت «الشناوي» إلى أن قرار الحكم بإلغاء هدف أيمن أشرف كان صحيحًا، إلى جانب عدم احتسابه ركلة جزاء غير صحيحة للأهلي خلال اللقاء.

وقال الشناوي لـ«المصري اليوم» إن الحكم أدى بشكل متمي، ولم يظلم أي من الفريقين.