شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى للانقضاض على صدارة الدورى فى مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب بتروسبورت بالقاهرة، فى الخامسة مساء الثلاثاء، مواجهة تجمع الزمالك بنظيره الجونة، بمنافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك والجونة تقابلا فى 11 مباراة سابقة بالدورى، فاز الأبيض فى 6 منها، مقابل انتصار وحيد لفريق البحر الأحمر و4 تعادلات، وسجل الأبيض 19 هدفًا فى شباك الجونة، مقابل 10 سكنت شباكه.

الزمالك يدخل المباراة وعينه على القمة، حيث يضعه الفوز على جدول ترتيب قمة المسابقة بعد تعثر غريمه التقليدى الأهلى أمام البنك الأهلى، فى الوقت الذى يعيش خلاله الجونة حالة فنية مميزة دون أى هزيمة، خلال مشواره بمسابقة الموسم الجارى، بـ 16 نقطة، وضعته فى المركز الثانى. يدخل الزمالك اللقاء بمعنويات عالية بعد سلسلة الانتصارات فى الفترة الماضية والحفاظ على الثقة والروح العالية بين اللاعبين والرغبة فى استكمال سلسلة العروض المميزة وتخطى عقبة الجونة.

الزمالك تخطى عقبة المصرى فى الجولة الماضية من عمر المسابقة بهدف نظيف، فى الوقت الذى نجح الجونة فى الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة، فى الوقت الذى يأتى فيه الجونة بالمركز الثالث برصيد 15 نقطة، وهو ما يجعل المباراة فى غاية الأهمية على الفريقين وسط تقارب النقاط بينهما.

ويدخل الزمالك بتشكيل يتكون من محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، وأمامه كل من حمزة المثلوثى، محمد عبد الغنى، محمود الونش، أحمد فتوح، طارق حامد، إمام عاشور، زيزو، بن شرقى، عبد الله جمعة، أوباما.

ويعتبر الجونة بمثابة الحصان الأسود فى مسابقة الدورى، خلال الموسم الجارى، ويقدم مستويات رائعة مع رضا شحاتة.