شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي يرد على هجوم قناة الأهلي ضده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، اتهامات قناة الأهلي بأنه أكد على صحة قرار الحكم محمد سلامة بإلغاء هدف أيمن أشرف، مدافع الأهلي في مرمى البنك الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري الممتاز، مجاملة لابنه الذي كان متواجدا حكمًا في غرفة الـ«var».

وقال «الشناوي»: «لم أجامل نجلي لأنه لم يكن حكم المباراة الذي يتخذ القرار»، مؤكدًا أن هدف الأهلي غير صحيح، ولا يعلم سببًا لهذه الضجة.

وأكد «الشناوي» أنه يطبق القانون في تحليل أداء الحكام دون النظر للفرق المتنافسة في المباريات.